Депутатская рабочая группа до 1 декабря должен разработать согласованные законопроекты по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование, о деятельности Конституционного суда и относительно полномочий НАПК.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что парламент может рассмотреть законопроекты о Конституционном суде Украины во время пленарной недели, которая начнется 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Я думаю, что на следующей пленарной неделе (с 15 по 18 декабря - УНИАН). На этой пленарной неделе (речь идет о неделе с 1 по 4 декабря-УНИАН) этого нет в проекте повестки дня", - отметил Арахамия.

Скандальное решение КСУ и его последствия

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О восстановлении действия отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены ряда фракций, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков сообщил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций чиновниками (№4434).

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Автор: Надя Пришляк