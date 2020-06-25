"Стратегия нарабатывается": у Зеленского рассказали, как собираются деоккупировать и реинтегрировать Крым

Также постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отметил необходимость принятия закона о коренных народах Украины.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым во взаимодействии с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО и Министерством иностранных дел работает над разработкой стратегии по деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич на брифинге в Киеве.

«Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна - такая стратегия у государства должна быть», - сказал Кориневич.

Он также отметил важность принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, имеющие отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки.

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«Работа ведется. 8 июля будут слушания в Комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Я думаю, что может быть какой-то положительный прогресс в этом вопросе. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения», - отметил он.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределения. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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