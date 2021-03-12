Перед просмотром фильма появляется плашка "Это видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей".

Видеосервис YouTube установил двойное предупреждение на пропагандистский фильм об аннексии Крыма российского телеведущего Андрея Кондрашова под названием "Крым. Путь на Родину". При этом сам фильм остается доступным для просмотра.

Читайте такжеСНБО утвердил стратегию деоккупации Крыма: названы "три кита" возвращения полуостроваВ частности, перед просмотром фильма появляется плашка "Это видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей" (This video may be inappropriate for some users).

А если пользователь соглашается продолжить просмотр, то появляется еще одно предупреждение: "Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей" (The following content has been identified by the YouTube community as inappropriate or offensive to some audiences).

После этого пользователю снова нужно нажать кнопку и согласия на просмотр.

Автор фильма связал появление предупреждения YouTube с предстоящей годовщиной аннексии Крыма, поскольку на это время, по его словам, припадает "всплеск просмотров фильма". По мнению Кондрашова, кому-то может не нравиться, что его фильм показывают в российских школах, "чтобы рассказать учащимся, что было", передает meduza.

Фильм про аннексию Крыма

Фильм "Крым. Путь на Родину", вышедший в марте 2015 года, рассказывает об аннексии Крыма Россией. Большую его часть составляет интервью президента России Владимира Путина. В нем он признал, что направил в Крым российских военных.

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Автор: Ирина Погорелая