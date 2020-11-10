По словам главВерховной Рады, по состоянию на сегодня, президент может выполнять свои функции.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков говорит, что не видит оснований выполнять президентские обязанности из-за болезни Зеленского.

Об этом сказал он в эфире на одном из телеканалов.

Отвечая на вопрос народного депутата Украины Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), что, поскольку заболел президент Украины Владимир Зеленский на COVID-19, то в такой ситуации обязанности президента должен якобы исполнять глава Верховной Рады Украины и готов ли он выполнять президентские обязанности, Разумков пожелал скорейшего выздоровления президенту.

"Если мы говорим о ситуации с Владимиром Александровичем, то в первую очередь хотел бы пожелать ему здоровья и как можно скорее вернуться и поправиться. Но по состоянию на сегодня, президент к счастью, может выполнять свои функции, а у президентов нет заместителей", - сказал он.

Разумков надеется, что "и в дальнейшем все будет происходить именно так".

На уточняющий вопрос готов ли он выполнять президентские обязанности Разумков ответил: "Вы же знаете, что я всегда готов работать как председатель Верховной Рады Украины так, как это предусматривает Конституция".

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Как известно, статья 110 Конституции Украины отмечает, что невозможность исполнения президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья должна быть установлена на заседании Верховной Рады и подтверждена решением, принятым большинством от ее конституционного состава на основании письменного представления Верховного Суда - по обращению Верховной Рады и медицинского заключения. В таком случае, в частности и из-за состояния здоровья, на период до избрания и вступления на пост нового президента Украины, его обязанности возлагаются на главу Верховной Рады Украины.

Коронавирус в Офисе президента

9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Автор: Надя Пришляк