В ведомстве отметили, что Кит Келлог понимает суть российской агрессии против Украины.

Украинские дипломаты поддерживают хорошую связь с отставным генералом Китом Келлогом, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он отметил, что в Украине приветствуют выдвижение кандидатуру Келлога на должность специального представителя по вопросам Украины и России, потому что это "важная и сложная миссия".

"Кит Келлог для нас не новый человек, для Украины. И вообще, посольство Украины в США поддерживало тесную связь с ним, в частности, в рамках экспертной дипломатии в последние годы. И за это время развило и поддерживает с ним хороший диалог, с генералом Келлогом", - сказал Тихий.

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Он добавил, что украинские делегации неоднократно тоже встречались с Келлогом.

"И он, например, был среди специальных гостей на выступлении нашего президента, когда наш президент Владимир Зеленский во время визита в июле этого года выступал в Институте Рейгана", - отметил Тихий.

По его словам, в МИД ждут еще более активного взаимодействия с Келлогом в новой роли генерала.

"Будем сотрудничать. Будем с ним налаживать контакт", - подчеркнул Тихий и выразил мнение, что пока рано делать другие комментарии, потому что это будет зависеть от совместной с ним работы.

Отдельно Тихий отметил, что генерал Келлог имеет колоссальный опыт в сфере национальной безопасности и обороны.

"Это человек, который сделал огромную карьеру в этой сфере. Поэтому мы не сомневаемся в том, что его взгляды комплексные и глубокие. Он действительно понимает, что происходит, какая динамика, и в чем заключается суть российской агрессии против Украины", - сказал Тихий.

При этом, спикер подчеркнул, что в МИД ранее не комментировали сообщения в медиа о том, что Келлог представлял Дональду Трампу "мирный план" о завершении войны.

"И не будем комментировать сейчас отдельные мирные инициативы, планы, какие-то предложения. Давайте, когда с ним начнется непосредственно взаимодействие, он приедет, будет с ним общение, будут контакты - тогда будем комментировать и по результатам сообщать, насколько эти дискуссии прошли. Я думаю, что выяснение параметров, каких-то конкретных позиций, произойдет в будущем. Надо смотреть в будущее, а не в прошлое для того, чтобы разобраться, какими именно эти предложения будут", - считает Тихий.

Назначение Кита Келлога - что известно

Как сообщал УНИАН, отставной генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России, намерен неустанно работать над обеспечением принципа мир через силу, с отстаиванием интересов США.

Ранее Келлог разработал свой "мирный план" для Украины вместе с Фредом Флейтцем, который также занимал должность начальника штаба Совета национальной безопасности при Трампе. Этот план включает замораживание линий фронта и принуждение Киева и Москвы к переговорам.

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