В то же время генпрокурор уверена, это голосование за эти соглашения связано с другими - газовыми соглашениями, которые были заключены во времена президента Януковича.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не уверена, что за ратификацию Харьковских соглашений народных депутатов можно привлечь к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам.

"В феврале у нас было подозрение Януковичу относительно Харьковских соглашений. Там была государственная измена и первые шаги, связанные с газом, и это подозрение Януковичу является знаковым. 2010 год, прошло 11 лет, возможно это поздно было сделано, но все же сделано. Поэтому нужно различать уголовную юстицию, а именно подозрение Януковичу, и санкции, которые налагает СНБО, а когда мы говорим о наших решениях как прокуроров, то речь идет о юридической ответственности. Относительно юридической ответственности за голосование - это большая абстракция. Потому что надо понять, будет ли следствием этого какая-то уголовная ответственность, а это может показать только расследование. Конечно, мы не можем привлекать народных депутатов за их волеизъявление, когда они выполняют свои программные обещания, волю своих избирателей, но с другой стороны, когда мы увидим, что они нарушают (процедуру - УНИАН), например занимаются кнопкодавством, то это тоже волеизъявление, но с техническим нарушением. Поэтому здесь будет всегда юридическая казуистика", - сказала Венедиктова.

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Харьковские соглашения, их последствия и решение СНБО

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и РФ, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на «дешевый» газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически бесплатно размещала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных Януковичем Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ, если сочтет необходимым, может открыть производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении некоторых депутатов.

Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за одобрение соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания ЧФ РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали оккупация Крыма и война на Донбассе. "Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике ...", - отметил он.

Секретарь СНБО уточнил, что в переданном СБУ списке депутатов есть и нынешние народные депутаты, и олигархи.

12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений.

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Автор: Дмитрий Хилюк