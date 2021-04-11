Теймураз Шарашенидзе вернется в Киев.

В МИД Грузии подтвердили информацию о решении вернуть в Украину своего посла, который был отозван около года назад.

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Об этом сообщает грузинский «Первый канал», ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Мари Нарчемашвили.

«Заверяю вас, что в ближайшее время будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Как известно, он был отозван для консультаций. Текущая ситуация вокруг Украины, так же как и повестка дня отношений между двумя странами, общие вызовы, которые стоят перед Украиной и Грузией, а также обстановка безопасности в регионе в целом, естественно, требуют присутствия на месте главы грузинской миссии.

Поэтому решение о его возвращении (Теймураза Шарашенидзе) в Киев будет принято в ближайшее время. На данном этапе речь о замене посла не идет, в Киев вернется действующий посол», — сказали в МИД.

Отзыв грузинского посла

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины - после назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

При этом грузинские власти заверили, что речь о разрыве дипломатических отношений между странами не идет.

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Автор: Дмитрий Захаров