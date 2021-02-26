Байден заявил, что власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского главу Джо Байдена за его позицию по украинскому Крыму.

Об этом он написал в Twitter.

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"Спасибо Джо Байдену за сильное заявление: Крым – это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, отдельно – падаем", – говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину. Он заверил, что Соединенные Штаты не поддерживают сейчас и никогда не поддержат аннексию полуострова Россией.

Оккупация Крыма Россией

Сегодня в Украине отмечается День сопротивления оккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение полуострова — общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке «Крымской платформы».

Также глава государства подписал указ об отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: УНИАН