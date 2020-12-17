В последнее время Кернес был в очень хорошем состоянии, но из-за почек ситуация изменилась, рассказал друг мэра.

Состояние здоровья городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который умер ночью, резко ухудшилось после того, как у него отказали почки.

Об этом рассказал друг умершего мэра и бизнесмен Павел Фукс в эфире телеканала «Украина 24». Он отметил, что в последнее время Кернес был в очень хорошем состоянии, но из-за почек ситуация изменилась.

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«Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни человек, с которым мы продружили 30 лет, мы не просто знакомые. Все шокированы, конечно. Но это жизнь... что делать. Причем очень странно все. Он был в очень хорошем состоянии, врачи уже хотели отправлять его, но осложнение дало на почки, и когда почки перестали работать, уже ситуация изменилась. Надо дальше жить... И дети, и жена, Что делать - надо дальше жить», - заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что это большая потеря для Харькова, поскольку в городе Геннадий Кернес пользовался большой популярностью.

«Слава Богу, есть люди, с которыми он работал, которые, когда он уже болел, руководили городом. Для харьковчан ничего не изменится. Вся команда Геннадия Адольфовича остается работать, все будут продолжать его курс. Думаю, все должно быть нормально. Несколько последних дней я переживал, потому что я с ним не разговаривал. А так мы общались каждый день. Он спрашивал, разговаривал, звонил, давал команды Терехову, у меня переспрашивал - нормальный был обычный диалог, как всегда. А тут после почек... эти трое суток... я переживал", - отметил Фукс.

Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря стало известно, что переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Полномочия городского головы Харькова переходят к секретарю мэрии.

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Автор: Андрей Василюк