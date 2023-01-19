Таким образом президент Польши, участвующий во Всемирном экономическом форуме в Давосе, поддержал обращение президента Украины.

Президент Польши Анджей Дуда выступил за предоставление гарантий безопасности НАТО Украине.

Как пишет Польское Радио, во время дискуссионной панели с участием, в частности, главы НАТО Йенса Столтенберга, Дуда передал слова президента Украины Владимира Зеленского с их недавней встречи во Львове.

"Мне нужны гарантии безопасности для моей страны, и пожалуйста, поговорите со своими союзниками по НАТО, потому что нам эти гарантии нужны немедленно. Если вы решите предоставить их нам во время предстоящего саммита НАТО, это будет большим успехом — успехом НАТО и успехом Украины", — сказал Дуда.

"Это ключевой вопрос, поэтому, господин генеральный секретарь, я буду очень благодарен", — обратился президент Польши к главе НАТО.

Издание отмечает, что таким образом президент Польши поддержал обращение президента Украины.

Визит Дуды во Львов

11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard (14 штук по стандартам НАТО). Как сообщил польский лидер во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

Президент Зеленский приветствовал решение Польши по танкам. "Я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашей общей защиты - и Украины, и всей Европы. Это слово - танки. Я приветствую это решение - которое приняла Польша, которое принял Анджей и правительство Польши", - заявил он.

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