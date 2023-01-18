Анджей Дуда призвал союзников предоставить Украине больше танков.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад усилить военную поддержку Украины, поскольку в ближайшие недели или месяцы может наступить ключевой момент в войне против России.

По его словам, в ближайшее время ситуация в Украине может быть критической из-за возможного нового наступления России. Также Дуда призвал предоставить Киеву больше танков.

"Того, что мы уже отправили, недостаточно. Украина требует больше наших усилий, мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им. Ситуация сложная, и в последующие месяцы или даже недели будет ключевой момент этой войне. И этот момент ответит, выживет Украина или нет", - сказал он.

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Война в Украине-последние новости

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Кроме этого, рашисты ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Вечером в Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и мощно ударили по оккупантам.

По состоянию на 18 января в Украине ликвидировано примерно 117 тысяч 770 противников.

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