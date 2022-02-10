Политолог также напомнил, что премия Коболева состояла из двух частей.

Премия Коболева за Стокгольмский арбитраж - более 500 млн гривень (18 или даже больше миллионов долларов), но экс-руководитель НАК "Нафтогаз" считает, что это мало. Об этом в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Неделю назад у него обыски по делу о незаконной передаче газа на 2,2 млрд гривень. Обыски так напугали, видимо, что бывший "успешный менеджер" побежал по всем площадкам с интервью. Сегодня заявил, что Нафтогаз ему не доплатил", - пишет Голобуцкий. Он также напомнил, что премия Коболева была из двух частей. По первой части идет расследование НАБУ. "Деньги он хранит у мамы в США - боится, что в Украине их арестуют", - пишет эксперт.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что глава Нафтогаза Андрей Коболев свою премию, полученную в 2018 году за Стокгольмский арбитраж, перевел в США на имя своей матери, чтобы избежать риска ареста счетов по открытому против него делам. НАБУ открыло производство по факту выплаты премий менеджменту Нафтогаза. Дело возбуждено по статье 364 УК - злоупотребление служебным положением.