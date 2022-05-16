Для выезда за границу бывшему генпрокурорку понадобилось три попытки.

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка с третьей попыткой смог уехать из Украины.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на самого Рябошапку.

Бывший генпрокурор пересек границу, поскольку является отцом троих детей.

"Пограничная служба проверила свидетельства о рождении моих троих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел уехать. Они проверили их на подлинность, и я смог уехать. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", - заявил Рябошапка.

В то же время он заявил, что намерен вернуться в Украину, а также назвал цель своей поездки.

"Моей маме надо сделать операцию, поэтому я буду с ней. В Украину вернусь сразу после того, как справлюсь со своими семейными делами", - пообещал он.

Как сообщал УНИАН, Рябошапка дважды пытался покинуть Украину, но пограничники его не пускали.

В частности, 14 марта Рябошапка пытался пересечь границу через пункт пропуска Косино.

Несмотря на предоставленные документы, экс-генпрокурору было отказано в пересечении границы "в связи с отсутствием подтверждающих документов о наличии 3-х и более детей, находящихся у лица на иждивении".

16 апреля стало известно о том, что Рябошапці вручили повестку в военкомат.

10 мая Рябошапка второй раз пытался уехать за границу. Эта попытка тоже не удалась.

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