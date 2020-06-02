цей матеріал доступний українською

Депутат со стримом ворвалась на собеседование с кандидатами на должность главы НСЗУ (видео)

18:18, 02 июня 2020
Политика
332 0
Депутат Стефанишина пыталась стримить собеседования Степанова с кандидатами на должность в НСЗУ / Facebook Ольга Стефанишина

Народный депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина ворвалась в кабинет Министра здравоохранения Максима Степанова, когда он проводил в Zoom собеседования на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины.

Читайте такжеСобеседования на вакансию руководителя Нацслужбы здоровья проведут Zoom: раскрыт список кандидатов

Свои действия нардеп стримила в Facebook. На видео она заявила, что хочет вести трансляцию собеседований, ведь отбор на руководителя службы с крупнейшим в системе Минздрава бюджетом должен быть прозрачным.

В свою очередь, министр попросил парламентария покинуть помещение и утверждал, что она не может снимать собеседование, ведь это создает кандидатам неравные условия.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня проводит собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины. Интервью со всеми 17-ю кандидатами состоятся в один день, в онлайн-режиме с 14 до 23 часов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter