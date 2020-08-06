В Офисе генпрокурора прокомментировали приглашение Лукашенко по поводу задержанных "вагнеровцев"

В Офисе генпрокурора отметили, что будут ждать официального приглашения от белорусской стороны.

В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктов сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

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Об этом сообщила пресс-служба генпрокурора в комментарии " Украинской правде ". "Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", - говорится в комментарии.

Сегодня Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России, чтобы рассмотреть ситуацию с задержанными боевиками.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси пришли к выводу, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента страны и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе.

5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

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