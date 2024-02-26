Вечером 25 февраля начали распространяться слухи о возможной смерти Стрелкова-Гиркина. И хотя подтверждений нет, близким и знакомым этого террориста, на мой взгляд, расслабляться рано. И вот почему.

Путин меняет концепцию правления с президента-автократа на "самодержца". Вроде небольшие, но фундаментальные различия, которые можно описать тремя группами тезисов.

Первое - отношения с элитами. Президент-автократ в РФ выполнял роль своеобразного арбитра-модератора в войне кланов. Арбитр - это тот, который в спорах "башен Кремля" может выслушать аргументы сторон и найти некое подобие компромисса. Модератор - тот, кто стимулирует ту самую войну, чтобы ни один клан не получил полного набора ресурсов, достаточного для захвата и удержания власти. То есть, "Башни Кремля" могут воевать за усиление позиций, но в любом случае имеют возможность обратиться к посреднику для завершения конфликта, с учетом своих интересов.

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Типичный пример "милости" можно было наблюдать на примере Явлинского

Формат самодержца иной. "Башни кремля" уже не обращаются к посреднику, а просят об услуге/защите, того, кто находится выше, над схваткой. И тут компромисса может не быть - вместо него будет "воля царя".

Второе - требование лояльности элит. Как групп, так и отдельных их представителей. Ведь самодержец может "казнить и миловать". Причем последнее возможно лишь при условии лояльности, управляемости и благодарности. Типичный пример "милости" можно было наблюдать на примере Явлинского. Оппозиционер спросил, "можно ли идти на выборы и критиковать царя", получил ответ "нет", сказал "спасибо".

Нарушение баланса лояльность-управляемость-благодарность может привести к смерти. Берем Пригожина. Он был лоялен Путину до конца (напомню, что марш на Москву был не против Путина), но стал неуправляемым - умер.

Навальный был уже управляемый (относительно), но не лояльный. Умер.

Блогер "Мурза" (кстати, один из самых талантливых российских пропагандистов и успешный "волонтер" для той стороны). Лоялен Путину, но не управляем (его канал выстоял в "третьей войне за Телеграм, когда Кремль ставил под контроль "военкоров") и лишь относительно управляем. Умер.

То же самое - в отношении тех, кого царь считает "предателем". То есть, людей, публично демонстрирующих свою нелояльность и подающих пример другим. И тут вполне логично укладывается кейс с российским пилотом, убитым в Испании.

Для Путина на первое место в коммуникации с населением выходит страх, а не любовь

Третье - граждане или подданные - страх или (и) любовь. В отношении населения тоже схема изменилась. Ранее Путин хотел, чтобы его, в первую очередь, любили и уже потом боялись. Серия смертей меняет схему. Граждане РФ, естественно, будут утверждать, что каждая из жертв "умерла сама" либо "это был несчастный случай". Но наедине с собой, под водку на кухне, будут шепотом подвывать "убииилии…". И бояться. Бояться проявить нелояльность.

Проще говоря, для Путина на первое место в коммуникации с населением выходит страх, а не любовь. Хотя в России, как ни парадоксально, страх любовь и порождает. Давайте вспомним русское "бьет, значит любит", "боятся, значит уважают" и т.д.

Кроме того, самодержавие - это символизм и... страх самодежца за свое будущее. Ведь царь уходит, как правило, только в могилу. Причиной может быть как дворцовый переворот (и тут казни нелояльных из близкого круга вполне хорошая демонстрация "силы") либо "русский бунт".

Но для "русского бунта" (я не говорю уже о революции) важен символ - сильная личность. Смерть Немцова (помните, давно было) показала, что "мертвый символ не сработает".

Вполне логично, что следующей была смерть Пригожина. Ведь он тоже символ - символ "победы" на фоне провалов армии. Потом Навальный. Пусть уже без структур, без влияния (что показали ничтножно слабые выступления даже за границей, где русским эмигрантам уж точно ничего не угрожает). Но все же возможный символ.

Российский пилот, убитый в Испании, тоже мог стать символом

"Мурза", кстати, реально эффективный российский волонтер и пропагандист - самоубийство (?). Но он так же был символом. Только символом "военкоров", которые не легли под Кремль в конце 2023 года.

Кстати, российский пилот, убитый в Испании, тоже мог стать символом. Выбрать правильную строну и вырваться из выгребной ямы под названием Россия. Это не политический символ, но пример на низовом уровне. И его тоже не стало.

И, наконец, Стрелков. Тоже символ. Символ так называемого великороссийского патриота. И это опасно, поскольку аудитория (и поддержка) Стрелкова - радикалы с боевым опытом. Которых Путину стоит опасаться.

И вот на этом фоне пошли слухи о смерти упомянутого террориста. Вполне возможно, что тот жив. Но выбор у него будет невелик: либо кейс Явлинского, либо условная петля. Если, повторю, петля не нашла героя уже сегодня.

Таким образом, можно утверждать, что царь уже примерил корону и ждет коронации. Русский царь, способный на любую дикость, поскольку традиций "рыцарства" в российской династии не наблюдалось. Точнее, те, кто пытался это демонстрировать, заканчивали скверно.

Игар Тышкевич,политический аналитик Украинского института будущег