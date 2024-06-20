Принятие изменений в закон о Бюро экономической безопасности позволит Украине получить международную помощь.

Верховная Рада проголосовала за перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ) через конкурс и переаттестацию.

Народный депутат из оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина раскритиковала решение парламента по БЭБ. "Гора родила мышь - это все, что можно сказать о принятом проекте закона, за который проголосовало лишь 239 народных депутатов", - прокомментировала она.

Она пояснила, что БЭБ работало с худшими подходами и методами, чем даже налоговая милиция времен Азарова, поэтому нужна была перезагрузка. Но, по ее мнению, принятый закон не решает этих проблем. "В этом законе все вопросы крутятся вокруг переаттестации, начиная с избрания по новым правилам нового директора. А потом через 18 месяцев переаттестация всех работников", - сказала она. По ее словам, вся эта процедура может затянуться надолго.

Видео дня

"Сегодня принята полумера, но это не решение даже половины проблем, которые возникли из-за работы БЭБ, из-за давления на бизнес. Потому что это идет перераспределение бизнеса в Украине путем использования правоохранительных органов", - подчеркнула Южанина. При этом признает, что принятие этого закона позволит получить следующий транш экономической помощи от партнеров в сумме более $2 млрд. "Но не надо их обманывать. Не нужно маскировать неправду под ширмой того, что мы все сделали", - подчеркнула она.

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что оппозиция слишком критично воспринимает изменения. По его словам, данный закон нужен не только для получения средств от МВФ и партнеров, а необходим в первую очередь Украине. "В 2021 году был запущен БЭБ, но руководителем этого органа стал бывший налоговый милиционер, который искривил его изнутри, сделав просто новую налоговую милицию из этого органа", - сказал Гетманцев. По его словам, поэтому принято решение, чтобы сменить руководство БЭБ на открытом конкурсе с участием международников и провести большую переаттестацию всех работников Бюро. "Именно такие решения позволят нам передать в БЭБ расследование всех экономических преступлений в нашем государстве",- подчеркнул глава комитета.

По его словам, политическое шоу вокруг этого вопроса нет никаких оснований. Он отметил, что по этому законопроекту позиция не сходилась только в одном вопросе. "Мы считали, что переаттестацию должен проводить директор БЭБ и у него должен быть должен быть решающий голос для отбора персонала. А международники считали, что определяющий голос должен быть у них. Дискуссии завершились компромиссом - преимущественного права ни у кого нет. Это комиссия, которая состоит из 12 человек - 6 назначает директор, а 6 - по представлению международников. Кворум - это 7 человек и решение принимается простым большинством. Орган будет реформирован", - сказал Гетманцев.

Он отмечает, что в законе предусмотрено 2 месяца на формирование комиссии и устанавливается четкий срок для избрания директора и всего персонала, по его словам, все эти изменения должны произойти не позднее 18 месяцев.

Бюро экономической безопасности: новости

В апреле 2023 года Кабинет министров уволил Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности.

Народные депутаты раскритиковали работу Бюро экономической безопасности.

По заключению следственной комиссии ВРУ, Бюро неэффективно выполняло возложенные на него задачи в сфере противодействия уголовным правонарушениям, посягающим на функционирование экономики, неэффективно выполняет аналитическую функцию и показывает крайне низкие результаты досудебных расследований уголовных производств.

Кроме этого, указывалось на то, что конкурсы на занятие вакантных должностей в БЭБ были проведены со значительными нарушениями, что повлияло на их результаты.

Вас также могут заинтересовать новости: