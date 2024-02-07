Решение поддержали более 300 народных депутатов.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Юлии Лапутиной с должности министра по делам ветеранов. За данное решение проголосовало 302 народных депутата Украины.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отмечает, что профильный комитет по вопросам социальной политики сказал о неудовлетворительной работе министерства.

"Все выступающие, как и от власти так и оппозиции, разносили в выступлениях министра. Сама, уже экс-министр, даже не пришла на отчет", – сообщил нардеп.

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Следует отметить, что 56-летняя Юлия Лапутина является генерал-майором службы безопасности Украины. 18 декабря 2020 года была назначена на должность министра по делам ветеранов Украины.

Отставка Лапутиной

Как сообщал УНИАН, 5 февраля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступила заявление министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной об отставке.

В этот же день президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Лапутиной. В вечернем обращении 5 февраля он отметил, что с премьер-министром Денисом Шмыгалем говорил об ужесточении политики героев – политики ветеранов. При этом Зеленский добавил, что необходимы шаги, которые преодолеют имеющиеся проблемы в этой сфере и придадут уверенности нашим людям, шаги перезагрузки. Это вопрос исключительно менеджмента.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере.

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