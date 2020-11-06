Государственный бюджет Украины на 2021 год является бюджетом "убийства людей". Такое мнение высказал народный депутат Украины и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Зеленым кнопочкам" все равно, за что голосовать! Государственный бюджет Украины на 2021 год, который представила власть "слуг", – это очередной бюджет убийства людей. Самое главное и ужасное – это то, что власть не заложила в основном финансовом документе страны затраты на медицину. Они планируют победить коронавирус уже до конца декабря! Это даже не "дурень думкой багатеет", а тупость высокого государственного уровня", – отметил Рабинович.

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Нардеп также прокомментировал заявления представителей власти относительно создающейся в Украине вакцины от COVID-19 и дал свою оценку происходящему.

"Они придумали, что у них есть вакцина, "высосанная из пальца"! Хотя все знают, что у Украины даже нет статуса разработчика вакцин", – подчеркнул политик.

Сопредседатель ОПЗЖ обратил внимание, что в госбюджете-2021 расходы увеличены только на силовые структуры.

"Бюджета на медицину нет. Власти все равно, есть пандемия или нет! Они сперли коронавирусный фонд и наснимали патриотических фильмов! И сказать больше нечего!" – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН