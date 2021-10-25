Правоохранители также вычислили администраторов этих ресурсов.

Совет национальной безопасности и обороны составил "черный" список Telegram-каналов. Все ресурсы распространяют дезинформацию в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба РНБО.

В Совете указали, что основным нарративом Telegram-каналов, которые попали в список, "унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют "переворотом"

Речь идет о Telegram-каналах:

Klymenko Time;

VESTI;

Шептун;

First;

Новоstnoy;

Юрий Ткачев;

Андрей Манчук;

КОРНИЛОВ;

Максим Могильницкий;

Вадим Рабинович;

Moroz.Live.

По данным СНБО, "Klymenko Time" принадлежит экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, а "Vesti" возглавляет Ольга Семенченко, которая имеет прямое отношение к Клименко.

При этом "Шептун" и "First" администрируются "@A_menejer" (он же @A_manager2 и @Arhangel), который берет заказы на публикацию различных материалов, а также является менеджером и администратором сети Telegram-каналов, в том числе "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада".

"Каналы входят в пул А. Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на более крупный, и, соответственно, "более уважаемый" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированными под так называемую "украинскую оппозицию", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выступил против запрета на гастроли российских артистов в Украине. Он считает, что для некоторых артистов можно сделать исключения.

Автор: Анастасия Горбачева