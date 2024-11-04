Там заявили, что политики не имеют права влиять на ротации и перераспределение.

Из-за недостатка личного состава, который никто не скрывает, в войске действительно происходит перераспределение бойцов, в соответствии с потребностями и должностями.

Об этом в эфире Киев24 заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. Так он прокомментировал последние заявления народного депутата Марьяны Безуглой о переводе ряда военнослужащих в пехоту:

"Политики и депутаты не имеют права влиять на ротации и перераспределение личного состава. Ни один генерал не влияет на назначение и перемещение депутатов, их помощников и т.д. И когда депутаты пытаются манипулировать цифрами и ситуацией, это приводит к тому, о чем мы говорим".

В то же время Тимочко заверил, что на должность стрелка или врача никогда не назначат офицера морально-психологического обеспечения или артиллериста.

Видео дня

"Да, есть вызовы, когда приходится привлекать и бойцов артиллерийских подразделений, и танковых. Это больше связано не с подразделениями самих расчетов, а с бойцами, которые есть в структуре дивизионов или тех же артиллерийских батарей", - добавил он.

Заявления Безуглой

Как сообщал УНИАН, ранее нардеп сообщила, что украинский Генштаб отдал приказ перевести в пехотные бригады пятую часть медиков из госпиталей. В ответ в Генеральном штабе заявили, что медиками усилят стабилизационные пункты.

Впоследствии Безуглая написала, что в пехоту переводят и военнослужащих Воздушных сил ВСУ. Экс-спикер ВС Юрий Игнат подтвердил ее заявление, отметив, что такие решения принимаются "не от хороших времен".

Вас также могут заинтересовать новости: