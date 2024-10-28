Речь идет о медиках, которые работают в военных госпиталях.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины распорядился перевести пятую часть медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

Она написала на своей странице в социальной сети Facebook, что проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медсил существовали и без этого. В Генштабе ответили, что медперсоналом из учреждений здравоохранения Медицинских сил усилят стабилизационные пункты воинских частей и подразделений, которые находятся в районах ведения боевых действий:

"Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Врача нельзя выучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах".

Заявления Безуглой

Напомним, что народный депутат известна критическими заявлениями в сторону бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и его преемника Александра Сырского.

Видео дня

В сентябре этого года Верховная Рада Украины уволила Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: