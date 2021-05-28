В МИД Украины убеждены, что США не пойдут ни на какие компромиссы во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Украины готовит переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

Контакты Зеленского и Байдена будут предшествовать встрече американского президента с Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Енин рассказал, что Байден на встрече с Путиным будет в первую очередь отстаивать американские интересы.

"Прежде всего, президент Соединенных Штатов по определению будет на стороне интересов Соединенных Штатов Америки, но фишка в том, что именно в этом аспекте наши двусторонние интересы совпадают фактически на все 100%. Как мы уже говорили, мы имеем чрезвычайно доверительный диалог с нашими американскими партнерами, и встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом", - сказал Енин.

Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство "тщательно готовит" повестку дня, а также согласовывает организационные вопросы ожидаемых контактов Зеленского и Байдена.

"Именно поэтому мы более чем уверены в том, что американские партнеры выдержат достаточно четкую и жесткую линию, которой они придерживались в отношениях с нашим государством в их контактах с агрессором с самого начала украинско-российской войны с 2014 года. Никаких компромиссов в этом вопросе быть просто не может в теории", - заявил Енин.

Читайте такжеЧего ждать Украине от встречи Байдена и Путина

Предстоящая встреча Байдена с Путиным: что известно

Первая встреча президента США Джо Байдена и российского главы Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Американская сторона отмечает, что Байден обсудит с Путиным "полный спектр насущных вопросов", подчеркнув, что в отношениях с Россией "пытаются восстановить предсказуемость и стабильность".

Москва заявляет о предстоящем обсуждении состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематики стратегической стабильности, а также актуальных вопросов международной повестки дня, в частности борьбы с пандемией коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что во время встречи с Путиным президент Байден намерен заявить о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Она напомнила, что тесное сотрудничество с Украиной соответствует неизменной позиции США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко