Президент прокомментировал принятие Конгрессом законопроекта по временному бюджету, в котором не предусмотрены средства для Украины.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу принятия Палатой представителей и Сенатом законопроекта по временному бюджету.

Он отметил, что этот шаг предотвратил "ненужный кризис, который причинил бы лишние страдания миллионам американских трудящихся", пишет Голос Америки.

"Этот законопроект гарантирует, что военные будут продолжать получать зарплату, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут иметь доступ к помощи в виде питания и многое другое. Это хорошая новость для американского народа", - подчеркнул он.

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Американский президент отметил, что хотя спикер и подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают Киев, в данном временном бюджете не предусмотрены деньги для Украины.

"Ни при каких обстоятельствах не можем допустить перебоев в поддержке Украины, – заявил Байден. – Я совершенно уверен, что спикер выполнит свои обязательства перед народом Украины и добьется принятия соглашения о поддержке, необходимой для оказания помощи Украине в этот критический момент".

Временный бюджет США

Сенат проголосовал за принятие временного финансирования за 3 часа до прекращения работы федерального правительства. Законопроект позволяет правительству оставаться открытым в течение 45 дней, что дает Палате представителей и Сенату больше времени для утверждения финансирования правительства.

Вчера Палата представителей проголосовала 335 голосами против 91 за принятие временного финансирования. В понедельник Палата представителей возобновит работу.

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