Резонансные дела: в "Слуге народа" хотят заслушать Авакова в Раде

Депутаты хотят услышать от министра внутренних дел о расследовании стрельбы в Броварах и изнасилования и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке.

Во фракции "Слуга народа" предлагают во время Часа вопросов к правительству заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

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"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на День правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли: и в пятницу в Броварах (стрельба с участием около 100 человек из-за распределения междугородных перевозок - УНИАН), и историю с Кагарлыком (двое полицейских из Кагарлыка подозреваются в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции - УНИАН) ... и, возможно, доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги Давыденко (23 мая в Киеве был найден с огнестрельным ранением в голову член депутатской группы "Доверие" Валерий Давыденко - УНИАН)", - сказал Корниенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Аваков сообщил об аресте 20 участников перестрелки в Броварах.

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