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"Не вам меня учить, как надо Родину любить": Аваков жестко ответил депутату

12:00, 05 июня 2020
Политика
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Арсен Аваков выступил во время Часа вопросов к правительству / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

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Заместитель председателя партии «Голос» Инна Совсун призвала Авакова извиниться с трибуны парламента перед родителями пятилетнего Кирилла Тлявова. «Я не буду делать то, что вы хотите. Я буду делать то, что должен делать. И то, что должен делать, я сделаю», - сказал министр в ответ.

Он подчеркнул, что Совсун говорит неправду, что убийца ребенка на свободе. «Один из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме», а двое отпущены судом «под соответствующие обязанности», а еще один несовершеннолетний также имеет меру пресечения, уточнил Аваков.

Обращаясь к Совсун, министр подчеркнул, что не нужно «собирать дивиденды» на трагедии. «И не вам меня учить, как надо Родину любить», - заявил Аваков.

Как известно, фракция «Голос» настаивает на увольнении Авакова и председателя Национальной полиции Игоря Клименко.

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