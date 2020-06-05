"Не вам меня учить, как надо Родину любить": Аваков жестко ответил депутату

Министр рекомендует «не собирать дивиденды» на смерти пятилетнего Кирилла Тлявова.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков советует депутатам из фракции «Голос» не учить его, «как надо Родину любить».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

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Заместитель председателя партии «Голос» Инна Совсун призвала Авакова извиниться с трибуны парламента перед родителями пятилетнего Кирилла Тлявова. «Я не буду делать то, что вы хотите. Я буду делать то, что должен делать. И то, что должен делать, я сделаю», - сказал министр в ответ.

Он подчеркнул, что Совсун говорит неправду, что убийца ребенка на свободе. «Один из них, бывший сотрудник полиции, сейчас задержан и находится в тюрьме», а двое отпущены судом «под соответствующие обязанности», а еще один несовершеннолетний также имеет меру пресечения, уточнил Аваков.

Обращаясь к Совсун, министр подчеркнул, что не нужно «собирать дивиденды» на трагедии. «И не вам меня учить, как надо Родину любить», - заявил Аваков.

Как известно, фракция «Голос» настаивает на увольнении Авакова и председателя Национальной полиции Игоря Клименко.

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