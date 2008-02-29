”Беженка” из Нашей Украины не понимает, почему должна выходить из НУ-НС

Член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Оксана БИЛОЗИР заявляет об отсутствии оснований для выхода из фракции.

Об этом идет речь в комментарии О.БИЛОЗИР, опубликованном на сайте razom.

О.БИЛОЗИР отметила: "На каких основаниях выходить из фракции и слагать депутатские полномочия? Наша фракция состоит не только из членов партии, но также и из беспартийных".

По ее словам, “на данный момент я являюсь одной из беспартийных. Нечего даже обсуждать".

Как сообщал УНИАН, О.БИЛОЗИР 19 февраля из вышла из рядов партии “Народный Союз Наша Украина”.