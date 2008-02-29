”Беженка” из Нашей Украины не понимает, почему должна выходить из НУ-НС
19:41, 29 февраля 2008Политика
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Билозир: нечего даже обсуждать
Член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Оксана БИЛОЗИР заявляет об отсутствии оснований для выхода из фракции.
Об этом идет речь в комментарии О.БИЛОЗИР, опубликованном на сайте razom.
О.БИЛОЗИР отметила: "На каких основаниях выходить из фракции и слагать депутатские полномочия? Наша фракция состоит не только из членов партии, но также и из беспартийных".
По ее словам, “на данный момент я являюсь одной из беспартийных. Нечего даже обсуждать".
Как сообщал УНИАН, О.БИЛОЗИР 19 февраля из вышла из рядов партии “Народный Союз Наша Украина”.
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