Суркис обещает Украине евростандарты уже в 2012 году

Во время подготовки к финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году Украина способна реализовать то, чего не смогла бы сделать при других условиях за 30-40 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом заявил президент федерации Григорий СУРКИС, выступая перед участниками международного Форума «Европа – Украина».

«Возможно, это звучит слишком тщеславно, но я искренне убежден в том, что за 16 лет Независимости моей страны было лишь два благородных стимула для общенационального единения. В первый раз это произошло в 1991 году, когда люди избирали свое будущее. Второй заметный исторический момент выпал на настоящее время, когда подавляющее большинство населения государства продемонстрировало готовность объединиться вокруг новой украинской национальной идеи под названием Евро-2012», - сказал Г.СУРКИС.

«Это действительно уникальный способ восстановления общественно-политической и экономической стабильности в обществе, на долю которого выпало несколько непростых лет поиска своей оптимальной модели демократизации», - убежден он.

«Полная реабилитация всех сфер нашей жизни, повышение ее качественного уровня до европейских стандартов может стать реальностью уже в 2012 году. Через статусный футбольный проект в корне изменится не только спортивная инфраструктура страны, но и лицо социальной сферы: дороги, транспорт, коммуникации, гостиницы, заведения бытового обслуживания, общественного питания, и тому подобное», - добавил президент ФФУ.

«Благодаря мощному катализатору, которым фактически стал Евро-2012, Украина за этот короткий промежуток времени способна реализовать то, чего не смогла бы сделать при других условиях и за 30-40 лет», - отметил он.

По убеждению Г.СУРКИСА, на примере этого грандиозного гуманитарного проекта украинцы способны доказать всему миру, что они достойны и готовы стать самодостаточной европейской нацией.

Он также заметил, что подготовка к чемпионату Европы создает дополнительные возможности для украинской молодежи. В частности, многих юношей и девушек очень привлекает перспектива целевого изучения иностранных языков с последующим применением этих знаний на практике во время обслуживания участников и гостей турнира. В то же время, это даст возможность молодым людям открыть собственный бизнес, а другим - попробовать свои менеджерские навыки, работая на совместных предприятиях, для образования которых значительно расширяются возможности.

«Поэтому не удивительно, что Евро-2012 является одной из наибольших надежд на активное приобщение к высоким стандартам именно в молодежной среде, потенциал креативных и физических способностей которой тяжело переоценить», - считает Г.СУРКИС.