У Тимошенко не намерены из-за Газпрома идти на компромисс с посредниками

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ не видит оснований для сокращения поставок газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам в Минске, где находится с рабочим визитом.

«Я не понимаю, почему Россия должна на 25 или на сколько там процентов ограничивать поставки газа в Украину. Во-первых, вопросы, которые были по расчетам (за газ) за прошлый год, они полностью выполнены. Об этом мы проинформировали не только общественность, но и «Газпром», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он сообщил, что не только переведены деньги, но и копии подтверждающих документов переданы «Газпрому». “Вопрос поступления денег от посредников непосредственно «Газпрому» - дело «Газпрома», - сказал первый вице-премьер.

«То, что посредники саботируют непредставление документов – это их ответственность, понятно, что они хотят остаться на рынке и оставить полутеневые, полукриминальные схемы. Однако действия правительства в этом вопросе последовательны и компромисса не будет», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Украина получает газ согласно договоренностям, достигнутым ранее, а также по ценам ранее определенным.

«Что касается расчетов за прошлый год – была четкая достигнута договоренность между президентами. Эта договоренность была подтверждена во время визита премьер-министра Украины в Москву – расчет идет по ценам прошлого года. Поэтому какие-либо игры вокруг цены не воспринимаются украинской стороной», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос УНИАН, отслеживает ли украинская сторона прохождение денег, перечисленных НАК «Нафтогаз Украины» для «УкрГаз-Энерго» до «Газпрома», А.ТУРЧИНОВ сказал, что ответственность за получение этих средств брал на себя «Газпром».

«Более того, такие люди, как БОЙКО, ВОРОНИН, ФИРТАШ (Юрий БОЙКО – экс министр топлива и энергетики, Игорь ВОРОНИН - предправления ЗАО "УкрГаз-Энерго", Дмитрий ФИРТАШ – совладелец «РосУкрЭнерго»), они постоянно находятся в кабинетах «Газпрома», и думаю, что вопросы вытягивания денег из посредников не является очень сложным для «Газпрома», поскольку эти посредники полностью от них зависят», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что правительство финансово поддержало НАК «Нафтогаз Украины» - были сделаны авансовые платежи. Причем, подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, при этом не была нарушена ни одна статья Госбюджета.

Напомним, 26 февраля официальный представитель ОАО “Газпром” Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что холдинг 3 марта с 10.00 мск сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем.

27 февраля «Нафтогаз Украины» завил, что к 27 февраля компания завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-2007 гг. природный газ.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ЗАО «УкрГаз-Энерго» в счет погашения задолженности, составляет 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. – 19 февраля, 2,44 млрд. грн. – 26-27 февраля.

К 27 февраля между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.

Ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный с 1 января 2008 года газ приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг за газ достиг 1,5 млрд. долл.