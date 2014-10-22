Офицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникой

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на созданной российскими специалистами базе ремонта военной техники.

"Конфликт начался с обвинений в крайнем непрофессионализме и неумения обращаться с техникой в адрес боевиков со стороны российских офицеров", – пишет Тымчук.

Кроме того, в «ЛНР» под давлением руководства боевиков лидеры отдельных группировок пытаются найти мирные пути урегулирования конфликтов между своими группами.

Читайте такжеВ Донецк прибыли спецназовцы из Омска и десантники из Костромы – Тымчук"В частности, лидер «народного ополчения» «ЛНР» А.Мозговой согласился пойти на переговоры с руководством батальона «Заря», с которым у него отмечался серьезный конфликт, но только на предмет «создания автономии» своей группировки", – добавил эксперт.

Одновременно в рядах «ополчения» ширятся слухи, что Мозговой «продался» Киеву и не будет воевать против Украины. Также отмечается резкое усиление личной охраны Мозгового.