Офицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникой
В Снежном на Донетчине между боевиками из батальона «Оплот» и российскими военнослужащими вспыхнул конфликт.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел на созданной российскими специалистами базе ремонта военной техники.
"Конфликт начался с обвинений в крайнем непрофессионализме и неумения обращаться с техникой в адрес боевиков со стороны российских офицеров", – пишет Тымчук.
Кроме того, в «ЛНР» под давлением руководства боевиков лидеры отдельных группировок пытаются найти мирные пути урегулирования конфликтов между своими группами.
Читайте такжеВ Донецк прибыли спецназовцы из Омска и десантники из Костромы – Тымчук"В частности, лидер «народного ополчения» «ЛНР» А.Мозговой согласился пойти на переговоры с руководством батальона «Заря», с которым у него отмечался серьезный конфликт, но только на предмет «создания автономии» своей группировки", – добавил эксперт.
Одновременно в рядах «ополчения» ширятся слухи, что Мозговой «продался» Киеву и не будет воевать против Украины. Также отмечается резкое усиление личной охраны Мозгового.