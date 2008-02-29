Червоненко из Олимпийского сделает такое, чего Украина еще не знала

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО считает целесообразным провести реконструкцию национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в рамках международного форума «Европа-Украина».

При этом Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что «нужно учитывать историческую ценность стадиона».

«Стадион будет реконструирован. При реконструкции будут применяться конструкции, которых Украина еще не знала, в частности покрытие стадиона, козырьки, легкие конструкции», - сказал он.

В тоже время Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что если власти Киева дадут гарантии, и инвесторы будут готовы, то параллельно с реконструкцией НСК «Олимпийский» в Киеве можно построить новый стадион.

В то же время, вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает, что на месте «Олимпийского» необходимо построить новый стадион.

«Если сегодня идет речь о проекте XXI века, то реконструкция - это неэффективный метод использования государственных средств. Мы должны быть рачительными и построить многофункциональную арену», - сказал он.

Г.СУРКИС отметил, что строительство нового стадиона на месте старого предполагает возможность построить «чисто функционально футбольную арену», что, по его словам, приветствует УЕФА.