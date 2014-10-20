Суд по делу Савченко соберется сразу же после выборов в Раду

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат летчицы Марк Фейгин.

«Итак, ходатайство о продлении ареста Савченко рассмотрят 27 октября. Заметьте, сразу после выборов в Раду. А еще говорят процесс без политики», - написал Фейгин.

Итак, ходатайство о продлении ареста Савченко рассмотрят 27 октября. Заметьте, сразу после выборов в Раду.А еще говорят процесс без политики - Mark Feygin (@mark_feygin) October 20, 2014

По информации пресс-службы Басманного суда рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока арест назначено на 11.00 мск 27 октября.

В тоже время, другой адвокат Савченко Николай Полозов сообщил, что завтра представители защиты направляются в Следственный комитет РФ для ознакомления с постановлением о назначении комплексной криминалистической экспертизы по делу.

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При этом он сообщил, что пока не располагает информацией о вопросах, на которые предстоит ответить экспертам, однако предположил, что данная экспертиза коснется исследования всех обстоятельств гибели российских журналистов, в убийстве которых обвиняется Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

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27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.

13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы. Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты. Из-за отсутствия Савченко заседание Басманного суда Москвы было отложено на 11 ноября.