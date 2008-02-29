Янукович: давайте доживем до понедельника... или до вторника

Лидер Партии регионов Виктор Янукович считает нецелесообразным проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Давайте доживем до понедельника, или вторника. Давайте не пугать выборами, так как не выборов надо бояться, а нарушения Конституции", - подчеркнул он.

"По нашему мнению, не желательно проводить досрочные выборы, но почему проводились выборы в 2007 году, почему был избран такой путь? Путь разрушительный. Мы видели, как это делалось, какие процессы происходили в КС, как он разрушался", - сказал Янукович.

"Эти тенденции нужно немедленно прекращать. Я думаю, что политики заинтересованы в том, чтобы Украина развивалась в правовом поле", - добавил он.

"А относительно ситуации в парламенте, я думаю, она всегда будет острой, так как ни одна политическая сила не захочет обслуживать другую", - сказал Янукович.

Раньше Янукович заявлял, что даже после разблокирования парламента Верховная Рада не будет нормально работать.

Выходом из ситуации он называл переформатирование коалиции, или новые досрочные парламентские выборы.

Украинская правда