Женщины гонят депутатов на работу

«Общественный парламент женщин Украины» планирует обратиться к депутатам Верховной Рады с просьбой немедленно прекратить блокирование работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат (фракция Блока Литвина), председатель «Общественного парламента женщин Украины» Екатерина ВАЩУК, открывая заседание координационного совета этого женского форума.

По ее словам, такое обращение вызвано тем, что женщины не могут дальше наблюдать, как политические силы приватизируют парламент.

По мнению Е.ВАЩУК, Верховная Рада должна работать для всего общества, улучшать его жизнь, а не имидж партий.

Присутствующий на заседании «Общественного парламента женщин Украины» председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК поблагодарил за приглашение на это мероприятие. «Если нет возможности провести заседание украинского парламента, я хотя бы приму участие в заседании женского парламента», – пошутил он.

Кроме того, председатель ВР подчеркнул важность роли женщин в общественной жизни. По его убеждению, женщины должны концентрировать свою деятельность не только на женских проблемах, но и на вызовах, которые существуют в мире и украинском обществе.

А.ЯЦЕНЮК пообещал помогать женщинам в решении поставленных ими проблем. «Я здесь ваш яркий и первый помощник», - сказал спикер.

Он предложил женщинам выходить с инициативами, в частности и законодательными, и выразил мнение, что их слово будет важным для парламентариев.

Также А.ЯЦЕНЮК поддержал идею проведения всеукраинского форума женщин: «Интересная идея относительно форума женщин, ее обязательно нужно запустить», – сказал он.