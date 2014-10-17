Премьер Японии пообещал Порошенко поддерживать Украину

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе сегодня в Милане, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Порошенко охарактеризовал встречу как "очень продуктивную".

"Мы согласовали наши последующие шаги в этом году, и на следующий год", - сообщил президент.

В свою очередь, премьер-министр Японии заверил Порошенко в уважении к его лидерству в очень тяжелой ситуации, в которой оказалась Украина.

Абе отметил уважение Японии территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что это важный вопрос для всего международного сообщества, включая Запад и Азию.

Читайте такжеСМИ: Япония передумала приглашать Путина из-за событий в Украине Глава японского правительства подчеркнул, что Япония будет последовательно поддерживать Украину с помощью скоординированных усилий в рамках "Большой семерки".

По словам президента, достигнута договоренность подготовить двустороннее соглашение о привлечении и защите инвестиций.