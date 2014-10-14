Закон о прокуратуре начнет действовать только через полгода - Ярема

Об этом говорится в его комментарии, приведенном на сайте ГПУ.

"Этот закон вступает в силу через полгода, то есть, 14 марта 2015 года. Это связано с тем, что создаются новые структуры. Такие, как Квалификационная комиссия прокуратуры, которая будет представлена 11 представителями различных органов. В том числе, адвокатами, представителями омбудсмена, представителями прокуратуры", - сказал Ярема.

Читайте такжеТурчинов: Провокаторы помешали Раде принять важные решенияОн добавил, что "таким образом нам предстоит осуществить организационные меры для того, чтобы этот орган заработал". "Он будет выполнять очень важную функцию - подбор кадров. И к этой работе административные руководители, то есть, прокуроры и генеральный прокурор не будут иметь отношения", - сказал Ярема и добавил, что он, как генеральный прокурор, будет лишь утверждать предложения Квалификационной комиссии во время назначения на должности и оформления прокуроров на работу.

Ярема отметил, что украинская прокуратура лишается "советского способа работы - общего надзора". "То есть, надзора за соблюдением законности при осуществлении своих полномочий", - сказал он.

Кроме того, генпрокурор отметил, что "вторая функция - это лишение досудебного следствия". Так, вводятся новые принципы работы, которые формируются на двух новосозданных органах по прокурорскому самоуправлению. "Таким образом мы будем подбирать кадры и таким образом осуществлять контроль за деятельностью каждого прокурора. Сегодня прокуроры областей, местные прокуроры будут осуществлять свою деятельность уже более независимо и принимать решения в соответствии с действующим законодательством", - сказал Ярема.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, ВР приняла закон о прокуратуре (№3541). Этот закон определяет правовые основы организации и деятельности прокуратуры Украины, прокурорского самоуправления, статус прокуроров, систему прокуратуры, порядок осуществления, а также систему прокуратуры Украины.