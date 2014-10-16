Силы АТО отбили очередной штурм Донецкого аэропорта

13:41, 16 октября 2014
Политика
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Силы АТО отбили очередной штурм боевиками Донецкого аэропорта.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Силы АТО отбили очередной штурм террористами Донецкого аэропорта», - сказал он.

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«Боевики перед этим дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, окраины Донецка, Марьинки и Пески», - добавил Лысенко.

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