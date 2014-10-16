Меркель: Санкции против России – не помеха переговорам

Об этом она заявила сегодня во время выступления в немецком парламенте, передает агентство Reuters.

В контексте переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, проведение которых запланировано в рамках саммита лидеров стран ЕС и Азии (ASEM) в Милане, Меркель назвала ситуацию в Украине "очень сложной".

Читайте такжеМеркель обсудит с Путиным вопрос поставок газа в Украину и Минские соглашенияВ своей речи канцлер также коснулась темы финансового кризиса в Еврозоне, отмечает издание.

Напомним, в рамках саммита завтра также состоится встреча глав украинского и российского государств.