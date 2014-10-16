Меркель: Санкции против России – не помеха переговорам
11:58, 16 октября 2014Мир
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Канцлер Германия Ангела Меркель считает, что санкции Евросоюза против России из-за ее участия в военном конфликте в Украине, не должны мешать диалогу с Москвой.
REUTERS
Об этом она заявила сегодня во время выступления в немецком парламенте, передает агентство Reuters.
В контексте переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, проведение которых запланировано в рамках саммита лидеров стран ЕС и Азии (ASEM) в Милане, Меркель назвала ситуацию в Украине "очень сложной".
Читайте такжеМеркель обсудит с Путиным вопрос поставок газа в Украину и Минские соглашенияВ своей речи канцлер также коснулась темы финансового кризиса в Еврозоне, отмечает издание.
Напомним, в рамках саммита завтра также состоится встреча глав украинского и российского государств.
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