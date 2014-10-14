Из плена освобождены еще 14 украинских военнослужащих
17:58, 14 октября 2014Политика
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Еще 14 украинских военнослужащих освобождены из плена.
REUTERS
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в "Твиттере".
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"Только что сообщили об освобождении из плена 14 наших ребят. Счастлив, что 14 семей будут встречать на днях своих родных. Слава Украине!" - написал глава государства.
Щойно повідомили про звільнення з полону 14 наших хлопців.Щасливий, що чотирнадцять родин зустрічатимуть днями своїх рідних. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 октября 2014
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