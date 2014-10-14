Порошенко на Хортице представил нового министра обороны

16:37, 14 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко сегодня в Запорожье, на острове Хортица представил нового министра обороны Степана Полторака.

Порошенко представив Полторака / фото

Об этом в "Твиттере" написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Порошенко представил нового министра обороны на Хортице", - отметил он.

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Также пресс-секретарь сообщил, что глава государства напомнил, что "именно на Хортице зародилась традиция почитать Покров Богородицы - заступницы украинского войска".

Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада назначила Степана Полторака министром обороны.

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