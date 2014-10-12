На Луганщине террористы обстреляли из “Градов” четыре блокпоста Нацгвардии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

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По данным его пресс-службы, “Войско донское” не подчиняется руководству террористической организации «Луганская народная республика» и действует по собственному усмотрению.

Никаких договоренностей о прекращении огня боевики не соблюдают, отмечается в сообщении.

Всего было сделано около 20 залпов. Снаряды разрывались за полтора километра от с.Новотошковка Попаснянского района, где в это время находился председатель Луганской ОГА, поэтому рабочую встречу с представителями сельской власти губернатору пришлось проводить под звуки залповых выстрелов и взрывы снарядов.

В настоящее время устанавливается, есть ли погибшие и раненые среди украинских силовиков.