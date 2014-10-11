ГПУ проверяет деятельность Гриценко, Ежеля и еще семи экс-министров обороны

Их деятельность, по мнению следователей, привела к снижению уровня боеспособности армии, сообщает ТСН.

Согласно документу, который оказался в распоряжении редакции, прокуратура проверяет роль, которую сыграл тогдашний министр Анатолий Гриценко в расследовании дела против директора компании "Укроборонбуд" Мельника.

"Проверяется полнота исследования роли руководства Министерства обороны Украины, в частности бывшего министра Гриценко А.С., во время досудебного расследования и судебного следствия по уголовному делу по обвинению директора филиала центрального специализированного управления "Укроборонбуд" Мельника В.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины. С этой целью в суд внесено ходатайство о временном доступе к вещам и документам - материалам вышеуказанного дела", - заявляют в ГПУ.

Кроме этого, ведомство считает незаконным еще одно решение Гриценко, который в 2006 году позволил передачу более 117 га земли квартирно-эксплуатационной части Киевского военного округа и военной части частной компании. Как выяснилось, по подписи министра застройщику отдали не только землю, но и восемь жилых домов вместе с котельной.

Читайте такжеДеятельность 8 экс-министров обороны проверят на предмет развала армии"В дальнейшем этот земельный участок был незаконно передан в собственность "Жилстройсервис", - констатировал заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Попытки обжаловать это решение еще в 2011 году закончились ничем - суд правоохранителей не поддержал. Сейчас ведомство требует от суда пересмотреть тогдашнее решение.

Кроме Гриценко, Генеральная прокуратура проверяет деятельность бывших министров обороны Кузьмука, Шкидченко, Марчука, Еханурова, Иващенко, Саламатина, Ежеля и Лебедева.

"Бывшему министру обороны Ежелю М.Б. 08.08.2014 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины", - отметил Матиос.

В этом деле фигурирует сумма в 43 млн грн. причиненных государству убытков.

"Досудебным следствием приняты меры по отстранению Ежеля М.Б. от должности посла Украины в Республике Беларусь. Указанные меры будут приняты после выздоровления подозреваемого, который в настоящее время находится на лечении в центральном госпитале министерства обороны Республики Беларусь", - говорится в документе Генпрокуратуры.