В Израиле советуют Украине отгородиться от России не стеной, а электронными заграждениями

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

"Это не "стена" должна быть, это должно быть заграждение, прежде всего, с электронной защитой, с системой предупреждений о маневрах противника, на которые пограничники смогут моментально реагировать и оказаться на необходимой территории", - отметил Кедми.

По его убеждению, главную угрозу безопасности украинской границы несет проникновение на территорию нашей страны массовых групп боевиков.

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"Для Украины эта граница несет экономическое значение и параллельно служит барьером от проникновения более серьезных военных формирований", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что одно дело — нейтрализовать группу террористов из пяти человек, а другое дело — когда захотят проникнуть на территорию группы в несколько сот вооруженных людей.

"Останавливать это придется абсолютно иными способами", - отметил Кедми.