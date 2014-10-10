Министр обороны Гелетей сегодня поедет в зону АТО

11:15, 10 октября 2014
Армия
0 0

Министр обороны Валерий Гелетей сегодня поедет в зону АТО для проверки уровня подготовленности военнослужащих к несению службы в осенне-зимний период.

REUTERS

По его словам, вместе с одеждой военным отвезут печки для обогрева и горючее, передает ТСН.ua.

Читайте такжеГелетей рассказал, кто попадает под люстрацию в Министерстве обороны

Министр напомнил, что до 10 октября солдаты в зоне АТО должны быть обеспечены зимней формой одежды и другими предметами, которые должны обеспечить нормальные условия для несения службы в осенне-зимний период.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter