Чалый: Украина сейчас не несет ответственность за Крым

На этом в эфире Громадського подчеркнул заместитель Главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый.

Он выразил уверенность, что люди, которые сейчас проживают на территории оккупированного Крыма когда-то все же вернутся в Украину, поэтому бросать их на произвол судьбы без электро - и водоснабжения - будет неправильно, поскольку Россия не знает каким образом решить эту проблему самостоятельно.

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Однако вопрос, который на самом деле требует урегулирования - изменение специфики сотрудничества. По словам Чалого, сейчас сотрудничество по поставкам надо построить на совсем других принципах.