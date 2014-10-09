СМИ: Гонтарева содержит уникальную поликлинику для работников НБУ

Об этом говорится в сюжете «Громадське ТБ».

"И пусть курс гривни трусит, как в лихорадке, зато можно не беспокоиться о здоровье работников Центробанка, которые пользуются услугами поликлиники на улице Институтской, девять, в самом сердце НБУ",- говорится в сюжете.

Этот лечебно-оздоровительный комплекс появился во времена руководства Виктора Ющенко и занимает четыре этажа. Это настоящий госпиталь с сорока тремя медицинскими работниками. Все это содержится за деньги Нацбанка и только для его работников.

Главный врач медицинского центра Ярослав Бубес сказал журналистам, что только за сентябрь госпиталь посетили почти три тысячи работников НБУ.

Прямо здесь можно сдать анализы, сделать УЗИ, сходить к невропатологу и даже пройти водные процедуры в бассейне и сауне.

«Вопрос любви Нацбанка к роскоши остается открытым, - говорится в сюжете телеканала. – Медобслуживание на рабочем месте и шикарные базы отдыха для своих? Простите, с чего бы это?»

«Громадське» также показало базу отдыха НБУ в Яремче, идея построить которую принадлежала главе НБУ Владимиру Стельмаху. В 2007 году Нацбанк купил за три миллиона гривен у Ивано-Франковского обсовета почти три гектара земли в курортном городке Яремча. Стельмах лично приезжал, чтобы купить землю под будущую виллу.

Есть также информация о том, что базами отдыха НБУ до сих пор пользуется экс-глава Нацбанка Степан Кубив.

Напомним, что с 2007 по 2012 год главой наблюдательного совета НБУ был Петр Порошенко, и без его ведома не строился и не покупался ни один объект. В совет НБУ также входили Ирина Акимова, Андрей Портнов и Валерий Хорошковский.