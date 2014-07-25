Сергей Удальцов объявил голодовку, протестуя против приговора за митинг

Оппозиционер назвал решение суда «политической расправой» и объявил о бессрочной акции протеста, сообщает радио Эхо Москвы.

Он считает приговор несправедливым и уверен, что должен быть оправдан. Сторона обвинения требовала для Сергея Удальцова восемь лет тюрьмы, однако в итоге он получил четыре с половиной года колонии общего режима. Столько же дали его соратнику, помощнику депутата Госдумы Леониду Развозжаеву. Ему, помимо всего прочего, также назначен штраф в 150 тысяч рублей.

Читайте такжеAmnesty International вспомнила Украине Развозжаева и других беженцевМосгорсуд признал оппозиционеров виновными в в организации беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также в планировании аналогичных акций в других городах России. Уголовное дело в отношении Удальцова и Развозжаева было заведено после показа по каналу НТВ фильма «Анатомия протеста-2». В нем говорилось о встрече российских оппозиционеров с грузинским политиком Гиви Таргамадзе.

Адвокаты Удальцова и Развозжаева намерены обжаловать приговор как в российских, так и европейских судах.