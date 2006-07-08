Фольксваген Юргена Клинсманна уйдет с молотка за колоссальные деньги

Кабриолет Фольксваген "Жук выпуска 1967 года, в прошлом принадлежавший тренеру немецкой сборной по футболу Юргену Клинсманну, выставлен на интернет-аукционе Ebay.

Хотя до окончания аукциона осталось еще четыре дня, уже сделано 182 ставки; в пятницу вечером цена автомобиля составила более 302 тысяч евро. Живущий на юге Германии, нынешний владелец "Жука", купивший авто Юргена 10 лет назад по символической цене, теперь получил реальный шанс "сколотить" состояние на этой сделке, сообщает dw-world.de.

Когда репортер Stuttgarter Zeitung обратился к тренеру сборной Германии с просьбой дать комментарий по этому поводу, тот не сразу вспомнил, о какой машине идет речь. Выяснилось, что Клинсманн сидел за ее рулем в 1994-95 годах во времена своего выступления за лондонский "Тоттенхэм".

"Я не рекомендую покупать эту машину. Она была почти полностью ржавая, когда я на ней ездил", - заявил 41-летний кумир нации, добавив, что продал "жука" по совету автомеханика, который охарактеризовал его техническое состояние емким словом "капут".

К слову, выяснилось, что за всю историю эксплуатации этот Volkswagen Beetle с двигателем в 44 лошадиные силы ни разу не был участником ДТП, а его цена в 1967 году составляла в пересчете около 12 тысяч евро.

Стоит добавить, что в мае прошлого года на Ebay 21-летний студент за 189 тысяч евро продал VW "Гольф", одним из владельцев которого был Йозеф Ратцингер, нынешний Папа Римский Бенедикт XVI.

По материалам News.ru