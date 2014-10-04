За сутки боевики разрушили восемь жилых домов Донецка

Ночь с 3 на 4 октября в Донецке прошла относительно спокойно. Около 5 утра горожан разбудили залпы, которые были слышны практически во всех районах.

Об этом сообщает сайт Донецкого городского совета.

По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела Киевского района по улице Стратонавтов разрушены жилые дома №№31, 49, 51, 60, 61, 110, 114, 131, а также полностью уничтожены 7 гаражей возле дома №143. Кроме того, пострадал жилой дом №16 по улице Айвазовского.

По состоянию на 9.30 обстановка в Донецке стабильно напряженная. Отдаленные звуки одиночных залпов из тяжелых орудий слышны в Кировском, Киевском и Куйбышевском районах.

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Сегодня, 4 октября, энергетики будут вести восстановительные работы на питающей подстанции "Ветка" в связи с чем возможны кратковременные отключения электроэнергии в центральной части города.

Сбоев в работе общественного транспорта нет. 43 трамвая, 72 троллейбуса и 21 автобус осуществляют движение по городским автомагистралям согласно графикам.