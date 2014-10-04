Боевики удерживают 82 бойцов добровольческих батальонов - Геращенко
04:11, 04 октября 2014Политика
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Боевики удерживают 82 бойцов добровольческих батальонов.
Боевики удерживают 82 бойцов добровольческих батальонов / Фото УНИАН
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Сложнее всего обменивают добровольцев, держат напоследок. До сих не произошел обмен добровольцев, например, батальона "Донбасс", которых 82 человека было", - сообщил он.
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Напомним, ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что необходимо создать единый госреестр погибших и раненых в АТО.
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